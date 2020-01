Um fã de Zeca Pagodinho chamou a atenção do cantor ao mostrar uma tatuagem baseada na cena do artista em que ele está com uma lata de cerveja na mão e na outra faz sinal para pegar um ônibus. Na época, a imagem virou meme nas redes sociais.

O cantor então retuitou a foto do fã, como aprovação pela homenagem, e para a surpresa do artista outros internautas começaram a mandar fotos de tatuagem com o meme.

Confira as fotos