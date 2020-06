Fãs de Selena Gomez se irritam com Justin Bieber após ele citar cantora em publicação

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

Justin Bieber se pronunciou sobre as acusações de agressão sexual e estupro, na noite de hoje, em seu Twitter. O cantor negou os crimes e fez várias publicações alegando que estava com Selena Gomez no dia do suposto estupro.

Porém os fãs da cantora não gostaram nenhum pouco dele citar Selena e começaram a detonar o cantor nas redes sociais. Já os fãs de Bieber saíram em defesa do cantor afirmando que ele apenas citou a ex para provar sua inocência.