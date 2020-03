O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Monica Iozzi, Alinne Moraes, Fabíula Nascimento e outros famosos se manifestaram na noite desta terça-feira (24) indignados com o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Ele criticou o fechamento de escolas para combater a epidemia do novo coronavírus, atacou governadores e culpou a imprensa pelo que considera clima de histeria instalado no país. O cantor Netinho foi um dos poucos que se mostrou favorável ao discurso.

Muitos dos famosos pediram a saída do presidente pela hashtag #ForaBolsonaro

Monica Iozzi publicou uma foto de Bolsonaro no esgoto e escreveu: "Somos governados por um homem desequilibrado, incompetente e que não dá a mínima para a vida dos brasileiros. A sanidade mental de Bolsonaro tem que ser contestada", escreveu.

A atriz Alinne Moraes publicou o vídeo do pronunciamento e se mostrou chocada. "Ordem e Progresso do Corona". Ela voltou a usar o #EleNão, usado pelos críticos de Bolsonaro na campanha.

Fabíula Nascimento e Luis Lobianco pediram que os seguidores que concordem com o que foi dito por Bolsonaro deixem de seguí-los. "Ato de um genocida irresponsável e aqui não há espaço para esse tipo de cumplicidade".

Teve também artista que se manifestou a favor do presidente, como o cantor Netinho. "PQP, esse é o Bolsonaro que eu conheço, no qual eu votei, e que está levando o Brasil ao lugar que é dele no mundo!"