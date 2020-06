Famosos fazem apelo para ajudar ator de Chiquititas com Covid-19

Governo do Amazonas alvo de indenizações milionárias

O elenco de Chiquititas (1997-2001) se mobilizou nas redes sociais para ajudar o ator Gésio Amadeu, que interpretou o cozinheiro Chico na telenovela, e está internado com Covid-19, necessitando de uma transfusão de sangue por ter diabetes.

Famosos realizaram posts pedindo doações de sangue já que o banco de sangue do hospital Sancta Maggiore, onde ele está internado, estava desabastecido. Os resultados da mobilização já foram vistos e o banco foi recuperado.

A campanha começou com amigos, como o jornalista Oswaldo Faustino.

Ele explicou que Gésio se contaminou com o novo coronavírus porque precisou ir ao médico com problemas de hipertensão.

As ex-Chiquititas Ana Olívia Seripieri, a Tati, Aretha Oliveira, a Pata, Fernanda Souza, a Mili, além de outras colegas, usaram suas redes sociais para pedir a ajuda. Renata Del Bianco, a Vivi, compareceu pessoalmente e doou sangue, assim como outros membros do elenco da novela que moram na capital.