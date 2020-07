Ex-roteirista da Globo, Fred Elboni rebate acusação de agressão contra ex-namorada

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

O escritor e ex-roteirista da Globo, Frederico Elboni, usou as redes sociais nesta terça-feira (30) para se explicar sobre a acusação de ter agredido sua ex-namorada, Suh Riediger. Ele trabalhou como roteirista no programa 'Amor e Sexo', é dono do blog 'Entenda os homens', famoso site para o público jovem, e também lançou 7 livros sobre comportamento humano, contos e crônicas.

A digital influencer contou em um vídeo publicado em outubro do ano passado, que teria sofrido agressões físicas de um ex-namorado, sem citar nomes. No vídeo, ela explica como enfrentou um relacionamento abusivo e alertou suas seguidoras sobre relações tóxicas. Nesta terça, ela voltou a comentar sobre o assunto e logo os fãs começaram a supor que o agressor seria o ex da moça, Fred Elboni.

O escritor decidiu se explicar após a repercussão do caso e alegou que após frequentarem uma festa de carnaval, eles deitaram pra dormir e somente no dia seguinte, a influencer teria comentado que ele a agarrou pelo braço durante a noite e que teria a chacoalhado. Na época, segundo Fred, eles teriam buscado ajuda psicológica e comentado com a família sobre a suposta agressão. Ainda de acordo com o ex-roteirista Global, os dois ainda namoraram por cerca de um ano e meio até que decidiram terminar amigavelmente no ano passado. Ele pede desculpas à ex e afirma ter ficado assustado com a repercussão do assunto após quase um ano da divulgação do vídeo dela.

Fred Elboni e Suh Riediger começaram a namorar em 2017 e terminaram em julho do ano passado.