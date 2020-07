Ex-Karametade preso por envolvimento na morte de argentino tem habeas corpus negado

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

O músico Valterson Ferreira Cantuária, o Tody Cantuária ex-participante do grupo de pagode Karametade, teve o habeas corpus negado pela justiça, nesta terça-feira (28). Ele está preso desde agosto de 2017 na França, suspeito de envolvimento na morte de um argentino em uma boate, no Rio de Janeiro. Ele teria fugido para o exterior e agora aguarda extradição para o Brasil.

Segundo o site UOL, a defesa do músico alegou que ele sofre constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para o término da instrução criminal, e que estaria vulnerável a uma contaminação por Covid-19.

Na decisão em que negou a liberdade de Tody Cantuária, A 1ª Câmara Criminal do Rio de Janeiro justificou que a demora no julgamento é resultado da complexidade do processo e não da "inércia ou desídia do Juízo de 1º grau". E ainda afirmou que o próprio músico contribuiu para o retardo do processo ao fugir para o exterior.

Tody Cantuária é um dos quatro suspeitos pela morte do jogador de futebol Matías Sebastian Carena, 28 anos. Durante uma briga com os suspeitos, a vítima teria sido espancada e bateu a cabeça ao cair no chão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu, em março de 2017. Após o crime, Tody Cantuária fugiu para a Espanha e depois para a França, onde foi preso.