Ex de Vitão, Thaylise Pivato posa com seios de fora e leva curtida de Whindersson

Solteiro após o fim do casamento com Luísa Sonza, Whindersson Nunes está a todo o vapor curtindo as fotos das gatas nas redes sociais.

Nesta quinta-feira (25), a ex-namorada de Vitão, a atriz Thaylise Pivato, compartilhou um clique sensual sem a parte de cima do biquíni, cobrindo os seios apenas com cocos. O clique é parte de um ensaio fotográfico feito pela gata antes da quarentena.

Whindersson tratou de deixar seu like na imagem. Na semana passada, o humorista deu o que falar ao começar a curtir e comentar as fotos da moça, já que ela é ex-namorada de Vitão, com quem Luísa Sonza protagonizou um clipe picante.

