Ex de Leo Santana, Lore Improta vai disfarçada ao bloco do cantor e 'plano' é descoberto

Lorena Improta decidiu curtir parte do Carnaval baiano no bloco do ex-namorado, Leo Santana, mas sem causar alarde e sem ser reconhecida. A solução encontrada por ela foi se disfarçar, mas o plano acabou sendo revelado por Leo Dias.

Segundo o colunista, a dançarina estará 'à paisana' na noite desta terça-feira (18) no bloco "Pipoco", em Salvador.

Lore e Leo Santana estão terminados desde dezembro de 2019, após idas e vindas. Os dois chegaram a ficar noivos.

Conforme Leo Dias, Lorena está curtindo o Carnaval antecipadamente porque terá uma agenda cheia durante as folias, e sairá como Musa da Viradouro, além de fazer presença VIP em camarotes.