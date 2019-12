Ex de Hulk quebra silêncio sobre namoro de sobrinha com jogador: ‘Falta de respeito'

Iran Angelo, ex-mulher do jogador Hulk se pronunciou, nesta sexta-feira (27), após vir à tona o namoro entre a sobrinha dela e o atleta.

De acordo com a coluna do Leo Dias, do UOL, Iran está devasta. Em uma carta enviada por advogados relata que a ex ‘lamenta a falta de respeito com seus sentimentos após mais de 12 anos de união’.

Em outro trecho da nota, Iran critica Hulk por dar detalhes sobre o fim do casamento e termos do divórcio: “Todas as quais deveriam ter permanecido confinadas no âmbito familiar”, disse.

A ex-mulher também deixou claro que não vai mais se pronunciar. E pediu respeito e privacidade à família.

Mais cedo, a colunista Fabia Oliveira do jornal ‘O Dia’, publicou uma suposta carta da sobrinha de Iran pedindo perdão a tia.