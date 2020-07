Ex de Gabriel do Borel denuncia DJ após crise de ciúmes aos chutes

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

A MC Illana registrou um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher por lesão corporal e pediu uma medida protetiva contra o DJ Gabriel do Borel, com quem namorava há um mês.

Segundo a funkeira, a agressão aconteceu na casa da mãe de Gabriel, no dia 25 de junho. Illana relata que estava usando o celular para combinar uma live. "Quando eu combinava isso, o Gabriel teve um acesso de ciúme e tirou o celular da minha mão achando que eu estava falando com algum homem. Quando pedi meu celular de volta, ele trancou a porta do quarto e começou a me chutar. Ele dava bicudos nas minhas pernas, puxava meu cabelo, me encurralou na parede e eu comecei a gritar. Não revidei. Só me defendi. Teve uma hora em que tive a impressão que ele iria me dar um soco e coloquei a mão na frente e pegou no meu pulso”, disse.

A mãe de Gabriel do Borel e a irmã dele, de 10 anos, estavam na casa. Segundo Illana, elas teriam ouvido os seus gritos e chamado um tio e uma tia do funkeiro que estavam na vizinhança, “Só quando eles chegaram foi que ele parou de me bater. Ele abriu a porta do quarto e eu saí. Só que não tinha como ir embora porque ele estava com minha bolsa e meu celular. A irmã dele achou e eu saí correndo. Ele ainda mandou mensagem perguntando se queria que ele chamasse um Uber pra mim. Eu estava com tanto medo, tão confusa, sem acreditar naquilo, que aceitei”, “Só quando eles chegaram foi que ele parou de me bater. Ele abriu a porta do quarto e eu saí. Só que não tinha como ir embora porque ele estava com minha bolsa e meu celular. A irmã dele achou e eu saí correndo. Ele ainda mandou mensagem perguntando se queria que ele chamasse um Uber pra mim. Eu estava com tanto medo, tão confusa, sem acreditar naquilo, que aceitei”, disse..