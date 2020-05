Ex-BBB Thelma diz que machismo e racismo devem ser combatidos 'de frente'

PF e PGR não podem perder o respeito da sociedade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Thelma Assis foi coroada campeã da edição mais vista do "Big Brother Brasil" nos últimos dez anos. E fez isso sem contar com o benefício, que muitos colegas tiveram, de já ser uma personalidade pública antes de entrar na casa.

Na entrevista a seguir, ela comenta o que a vitória num reality show com essas proporções estrondosas significou e fala sobre os debates raciais e de gênero que pautaram o programa.

A médica discute também como tem visto o enfrentamento à pandemia de coronavírus no Brasil, após ter sido convidada pela Prefeitura de São Paulo a ser o rosto de uma campanha publicitária de conscientização a favor da quarentena.

PALAVRA DA CAMPEÃ

Foi uma experiência de vida que significou um grande ato de coragem para mim. Ter pausado toda a minha vida profissional e investido numa experiência que poderia dar certo, como aconteceu, ou não dar.

Trouxe um resultado muito gratificante. Muito mais do que o prêmio, pela representatividade, pelo reconhecimento e admiração que eu gerei nas pessoas que se identificam comigo.

Mais que entretenimento, esse "Big Brother" trouxe à tona pautas que são superimportantes. Talvez também pela questão da quarentena, as pessoas estão mais sensíveis. Aí trazer essas pautas casou muito bem com esse momento. Essa união deu como resultado uma repercussão muito positiva para o programa.

MACHISMO E RACISMO

Eu acho superimportante sempre falar sobre esses temas do racismo e do machismo em todos os veículos, ainda mais num reality show. São temas que a gente debate diariamente. Enquanto existir, a gente tem que bater de frente.

Um reality show, apesar de ser um jogo, reflete muito nas atitudes, no que acontece na sociedade. É um lugar de exposição, onde a gente acabou tendo a oportunidade de debater isso e foi superimportante.

Foi o roteiro da história, que direcionou a formação dos grupos de afinidade. Foi sensacional a forma como tudo aconteceu, vendo de fora hoje.

Vencer o reality show Muito orgulho, de verdade. Por ser uma edição em que eles apostaram muito, que criou muita expectativa no público. Por ter sido uma edição de sucesso, com tamanha repercussão, que entrou para o "Guinness Book" em recorde de votos, que levantou essas pautas importantes, e ainda eu saindo como vitoriosa.

A PANDEMIA

Fiquei bem chocada. A gente não imaginava que tivesse tamanha repercussão, da forma como foi apresentado para nós. Eu imaginava que fosse uma situação mais resolutiva a curto prazo. Imaginei que fosse sair e encontrar uma data para a quarentena acabar.

E aí eu saio de um confinamento voluntário e deparo com a situação de ter que encarar um confinamento obrigatório, pelo bem da minha saúde, da minha família e da sociedade. Então não foi fácil.

Foi tudo novo. Eu me surpreendi como nesses poucos meses as pessoas já se adaptaram a essa mudança de rotina. Ontem meu marido teve que sair para sacar dinheiro. E quando ele voltou, eu falei: "Você não fez as medidas que as pessoas estão falando?". E ele disse, "eu já fiz, já troquei de sapato, higienizei tudo". Ou seja, ele já fez tudo tão rápido que eu nem percebi.

Eu estou confinada, mas me sinto muito solidária a todos os médicos na linha de frente, converso diariamente com meus amigos, que são na maioria anestesistas. Eles me deixam a par da mudança no cenário, o quanto mudou a rotina de cirurgias, as escalas de trabalho, a logística dos hospitais.

Minha primeira crise de choro pós-"BBB" foi quando tomei conhecimento de um colega que era psiquiatra - e tinha uma história de vida muito parecida com a minha - que foi contaminado com Covid trabalhando e infelizmente veio a falecer. Fiquei bem impactada. Caiu aí a ficha de como está a situação para eles.

O COMBATE À PANDEMIA

Têm sido feitos alguns esforços. Eu trabalhava num hospital no M'Boi Mirim e lá mesmo foi criado um hospital de campanha. A orientação que tem sido passada para as pessoas é de ficar em casa na medida do possível. Acho que têm sido feitos esses esforços para solucionar o problema, que é mundial.

Tenho acompanhado a evolução das pesquisas sobre vacinas. Mas o que tem chegado infelizmente são só os números, as estatísticas, que ainda não começaram a diminuir. O foco do combate tem que continuar nisso, pedir para as pessoas, na medida do possível, continuarem em casa. Tenho seguido muito o que os profissionais de saúde têm orientado.

A Prefeitura de São Paulo me contatou falando que me elegeram como porta-voz dessa campanha [publicitária de conscientização contra a pandemia] justamente por isso, por ser médica, por ter saído de um confinamento para outro e por ter tido essa imagem de representatividade.

Consideraram isso um ponto importante de identificação com o público para conseguir uma maior adesão. Fiquei honrada de ter construído essa imagem.

Aqui fora, dentro de casa Eu tenho usufruído da imagem que foi levada para o público, das pessoas que estão me seguindo e me admiram, para mandar uma mensagem positiva. Tenho feito lives com foco para a saúde, não só de entretenimento, busco ao menos uma vez por semana falar sobre saúde e orientar as pessoas.

Também tenho feito publicidade e participações no programa "É de Casa", da Globo, é uma oportunidade de estar em contato com o público, mandando mensagens de orientação em relação à Covid.

Eu quero continuar influenciando as pessoas que me seguem e unir isso ao meu trabalho de alguma forma. Aos poucos, quero retomar a anestesia, que é minha especialidade.

Infelizmente essa pandemia veio à tona, teria sido muito melhor se a vida estivesse normal e o reality tivesse acontecido na realidade de antes. Mas, se teve que acontecer dessa forma, eu fico feliz de ter conseguido ter esse papel, levantado essa bandeira de pautas importantes e conseguir levar orientação dentro dessa pandemia.