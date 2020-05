Ex-BBB Rafa Kalimann e Felipe Prior discutem na web; blogueira dispara: 'decepcionada'

O impeachment do governador do Amazonas

O BBB20 acabou há quase duas semanas, mas as tretas entre os participantes continuam acontecendo fora do reality. Os ex-BBBs Felipe Prior e Rafa Kalimann trocaram farpas neste domingo (10), no Twitter, depois que uma página de famosos divulgou que Rafa teria deixado de seguir Prior. Ele cobrou satisfações e a blogueira rebateu.

"Eu fiz alguma coisa pra você, Rafa, no BBB? Apenas joguei. Pensava que as orações e mensagem dentro da casa eram verdadeiras, querendo o meu bem. Mas o.k.. Não falo mais nada desse assunto. Como disse: tem bastante gente que gosta de mim", desabafou. "Agora quem não segue mais sou eu pronto. Queria ser amigo de todos e tratei o Big Brother como uma competição. Se não faz questão de ter a minha amizade . O.k. O maior exemplo disso é o Daniel que briguei com ele . Faltei até com respeito algumas vezes e somos amigo", finalizou Prior na rede social.

Ao ser questionada pelos fãs, Rafa Kalimann se manifestou sobre o assunto: "Vamos lá, sobre o Prior. Foi umas das coisas que me deixou mais chateada. Fui super aberta para ver o lado bom dele dentro do jogo. Todos viram que eu tentei, que procurei ver o lado bom dele e me aproximei de coração. O tempo todo olhando o lado dele lá dentro também", contou. "Saí e vi comentários que me deixaram super triste, decepcionada. Depois fui julgada por tê-lo deixado de seguir sendo que isso nem aconteceu. Respondi ao que me perguntaram do jeito que ele respondeu também", concluiu.