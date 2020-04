Ex-BBB Pyong desabafa sobre relação com Sammy Lee ao ser acusado de assédio no BBB20

Coronavírus já pode estar dentro de casa

Em entrevista à colunista Patricia Kogut, o ex-BBB Pyong Lee falou sobre sua relação com a esposa, Sammy Lee, após as acusações de assédio contra as sisters Marcela e Flayslane durante uma festa no BBB20.

“Óbvio que ela ficou chateada, magoada. Ela tinha toda razão para isso, porém eu cheguei de coração aberto para ouvir tudo o que ela tinha para falar. Cheguei querendo ouvi-la para entender como ela sentiu, o que aconteceu. E pedi perdão, disposto a me esforçar para mudar e melhorar”, disse.

Sobre o episódio do suposto assédio, o ex-BBB comentou sobre o depoimento que deve prestar à polícia depois da quarentena.

“Em relação à questão na Justiça, eu já tinha um advogado anterior e vamos ao Rio assim que eles solicitarem. Realmente atrasou por causa do coronavírus. E a gente vai comparecer para que eu fale tudo o que precisar. Estou tranquilo em relação a isso”, confirmou. “Tive alguns contratempos dentro do programa, porém acho que o saldo foi positivo e deu para reverter lá dentro mesmo”, completou.