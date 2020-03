Ex-BBB Lucas revela quem quer ver fora do BBB 20

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

O ex-BBB Lucas Gallina já escolheu o participante que ele quer ver eliminado no paredão desta terça-feira (03). Ele usou o perfil do Instagram para declarar o voto contra o brother Guilherme Napolitano.

Nos estories, Lucas escreveu que Guilherme foi quem trouxe à tona o ‘teste de fidelidade’, onde os ex-participantes do reality teriam combinado em seduzir as influenciadoras Mari Gonzalez e Bianca Andrade para prejudicar o relacionamento das sisters fora da casa. Além disso, o ex-brother relembrou o momento em que Gui vetou os amigos Prior e o próprio Lucas da prova do líder.

Lucas Gallina foi o quarto eliminado do BBB 20.