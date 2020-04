Ex-BBB Hadson Nery manifesta apoio a Felipe Prior após acusações de estupro

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

O ex-participante do BBB20, Hadson Nery, publicou neste domingo (05), no seu perfil do Instagram, um longo texto em que manifesta apoio a Felipe Prior, que está sendo acusado por estupro e tentativa de estupro contra três mulheres.

“Meu irmão Prior. Sei que o momento é difícil, nas nossas vidas, o castelo do sonho, pode desmoronar a qualquer momento. Vale sempre, o sentimento de resignação, o apoio dos que nos amam e à luta pela verdade, seja ela qual for. Os erros e acertos das nossas vidas, não dependem do julgamento dos homens, mas do julgamento de Deus. A verdade seja ela qual for, não tirará quem te conheceu de verdade do seu lado, mesmo que ela demore a aparecer”, escreveu Hadson no início do texto.

O ex-brother declarou que não interessa se Prior é culpado ou inocente, ele estará sempre de braços abertos ao amigo. “Culpado ou inocente, não sei, não me interessa. Absolvido ou não do julgamento dos homens, meus braços estarão sempre estendidos a você. Isso não é passar a mão na cabeça, isso não é passar por cima de erros ou acertos, isso é amar ao próximo como Deus sempre nos amou, com as nossas imperfeições”.