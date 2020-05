Ex-BBB Gyselle Soares diz que ficou com Pedro Bial após confinamento

PF e PGR não podem perder o respeito da sociedade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB Gyselle Soares, vice-campeã da oitava edição do BBB, disse que já teve um romance às escondidas com Pedro Bial depois de sua participação no reality, em 2008.

Em entrevista por meio de live ao canal do YouTube "Lisa, Leve e Solta", ela disse que rolaram alguns beijos entre os dois. "Eu dei um beijo nele e daria vários. Acho ele é um gato e eu adoro um coroa. Dei um selinho nele quando saí do programa e depois também. Mas foi só beijo", disse.

A moça, que é piauiense e mora há muitos anos na França, disse que prefere os homens brasileiros na cama. E voltou a falar sobre o crush Pedro Bial. "Ele é uma pessoa maravilhosa e acho que fui a única ex-BBB que ficou com o Bial. Ele é muito inteligente, eu gosto de homens inteligentes, que tem cultura porque eu não tive muito acesso a cultura e ele para mim era tudo", confirmou.

Giselly, depois que saiu do confinamento, diz que tem acompanhado de perto Pedro Bial. Na época dos beijos ele era solteiro. Hoje, está casado e tem uma filha com Maria Prata. "Eles é inteligentíssimo. Eu assisto e acompanho tudo que ele faz. Incrível, lindo e hoje está casado, mas na minha época não estava", complementou ela antes de confirmar que ele tem pegada.

Em 2017, Gyselle fez um clipe que causou polêmica. Ela ganhou destaque na imprensa brasileira quando o clipe da música "Até o Chão", lançado na Europa em maio daquele ano, viralizou por aqui, no início de outubro.

O sotaque gringo e a letra do single foram questionados por internautas. Muitos fizeram piada e disseram que a letra tinha frases desconexas, que mais pareciam uma tradução feita por programa de computador.

"A crítica é a única coisa que me faz crescer. Levei na boa. Acho que o público brasileiro tem razão, pois foi uma música feita para Europa e não para o Brasil", diz Soares, em entrevista ao site F5.