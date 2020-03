Ex-BBB Fernanda Keulla coloca ponto final em namoro e esculacha ex: 'teve a cara de pau'

Fernanda Keulla teve sua parcela de bafão no Carnaval completada com sucesso. A ex-bbb e apresentadora do 'RedeBBB' revelou o fim do seu namoro à imprensa com direito a uma "esculachada" no ex-namorado.

A apresentadora chegou chateada para assistir ao Desfile das Campeãs, na Sapucaí, e ao ser questionada por repórteres, revelou que o seu namorado terminou o namoro de um ano para curtir o Carnaval. Com isso, ela colocou um ponto final de vez na relação:

"O nome dele é Mateus. Ele terminou comigo ontem, depois de um ano que estávamos juntos. Estou triste, claro, mas vim me jogar. Quem sabe encontro alguém aqui. Ele teve a cara de pau de terminar comigo no meio do Carnaval. Um absurdo", disparou ela. "Se puder nem coloque o nome dele na reportagem. Não vamos dar Ibope. Pode chamar ele de falecido", completou.

Apesar do bafafá, o colunista Leo Dias, do Uol, afirmou que desconfia que tudo não passe de uma jogada de marketing, já que a ex-bbb estava fazendo campanha para um app de relacionamentos: "Juro que não é marketing! Terminou mesmo", garantiu ela.