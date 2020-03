Ex-BBB Daniel confirma que é bissexual e revela se ficaria com Prior

Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

No programa "BBB - A Elminação", do Multishow, o ex-bbb Daniel Lenhardt confirmou os rumores de que é bissexual. "Eu não sei se você se importaria de falar sobre isso, mas especulou-se muito sobre a sua sexualidade aqui fora porque a Marcela é bissexual assumida, né? Tu também é?", perguntou Titi Muller. "Acredito que não seja ofensivo perguntar”.

O rapaz não viu problemas em confirmar: “Isso nunca deve ser ofensivo, todos somos seres humanos. A minha ideia é que algum dia eu posso sentir atração por mulher e outro dia eu posso muito bem sentir atração por homem. E eu não vou me privar dessas minhas atrações, do que meu coração sente. Porque a gente não sente o que tem ‘aqui embaixo'”. A gente sente o que tem no coração da pessoa”, afirmou.

Durante o programa, muitos internautas e telespectadores do pay per view notavam olhares um tanto indiscretos de Prior para Daniel, e chegaram até a torcer para que os dois ficassem juntos. O shipp foi chamado de "Priel", junção dos nomes dos dois brothers. Sobre isso, ele falou: Outro ship que ganhou bastante atenção fora da casa foi o formado entre ele e Felipe Prior. “Priel! Eu fiquei impressionado! O que é isso? [se teria chances] com o Prior? Capaz! Claro que se ele fosse diferente, se sentisse atração por ele, com certeza, não iria me limitar”, negou ele. “Mas é que de vez em quando a gente via os olhares que ele jogava pra você, ele tentou te beijar também uma noite…”, interferiu Bruno De Luca. “Vira e mexe ele também te prometia um selinho”, completou Vivian Amorim.

Após as dicas de Vivian e Bruno, Daniel pareceu mudar de opinião e deu uma resposta mais aberta:: “Eu não vi, eu juro que eu não percebi isso. Se tivesse percebido, talvez… Eu me impressionei com isso aqui fora".

Daniel também foi questionado sobre as chances entre Marcela e Gizelly, que eram "shippadas" pelos internautas, lembrando que as duas teriam trocado beijos logo após o rapaz ser eliminado. “Tensão sexual pelo que a Marcela falava comigo e com as duas juntas, acho que não aconteceria. Pode ser que sim, mas eu acho que não acontece”, disse ele, que afirmou que ficaria chateado se acontecesse algo entre as duas.

O rapaz também falou sobre o seu sotaque que foi apontado como forçado por internautas, e explicou que suavizava a fala quando achava necessário. "Gente eu não sei o que fazer porque eu falo assim mesmo", disse ele, que afirmou que quando está fazendo alguma cena ou vai apresentar pra algum cliente, fala com menos sotaque porque estuda para isso.