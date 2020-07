Ex-atriz de Malhação vira delegada e aparece no Jornal Nacional

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

Anos após interpretar a recepcionista Tininha, na primeira temporada de "Malhação" (1995-1996), Mônica Areal voltou à Globo, mas não mais na teledramaturgia.

Agora, ela é delegada e foi entrevistada no dia 9 de julho no caso de uma mulher que foi mantida por 8 anos em cárcere privado pelo marido, no Rio de Janeiro.

Em entrevista à Patrícia Kogut, do Jornal O Globo, Mônica contou como percebeu que iria querer seguir a carreira de delegada. "Assistindo ao Fantástico com os meus pais, passou a reportagem sobre um garoto que havia sido libertado pela polícia após um sequestro. Ao ver aquilo, me dei conta de que era o que eu queria fazer da minha vida".

Mônica se formou em Direito e logo após ser aprovada no concurso da OAB, prestou o concurso. Ela entrou para a polícia aos 38 anos.

Em setembro, a primeira temporada de "Malhação" volta ao ar no canal Viva, da Rede Globo. A delegada pretende rever a trama: "Foi uma época muito bacana da minha vida. Devo muito a Silvia Pfeifer, com quem eu contracenava bastante. Ela era muito generosa e isso permitia que eu pudesse crescer na novela. Também me aproximei muito do André Marques, e, de vez em quando, ainda nos falamos.".