Esposa de BBB Pyong Lee, Sammy radicaliza no visual e divide opinião dos seguidores

Após baixar a poeira dos supostos assédio cometidos por Pyong Lee no BBB20, e de dar à luz o primeiro filho do casal, Sammy, esposa do hipnólogo, resolveu mudar o visual.

A moça que tinha os fios em um long bob na altura do ombro, surgiu com as madeixas alongadas por um aplique. Na legenda, Sammy quis saber o que os seguidores acharam. "Comenta aqui qual você prefere: antes ou depois".

O novo visual conquistou elogios de grande parte dos seguidores: "Tá simplesmente maravilhosa", escreveu MC Mirella.

Apesar de alguns aprovarem a mudança, outros preferiam antes: "Gosto dele curtinho ainda mais com bebê novinho. Achei que pesou demais seu rosto", comentou uma seguidora.