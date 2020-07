Ennio Morricone escreveu o próprio obituário para se despedir de quem amava

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O maestro e compositor italiano Ennio Morricone, que morreu nesta segunda-feira (6), aos 91 anos, escreveu o próprio obituário, no qual se despede de amigos e familiares. A informação foi divulgada pelo seu advogado Giorgio Assumma.

Morricone foi hospitalizado após sofrer uma queda que fraturou seu fêmur. O artista ganhou destaque ao compor a trilha sonora de centenas de filmes, incluindo "O Bom, o Mau e o Feio", "Cinema Paradiso" e recebeu o Oscar por "Os Oito Odiados".

Confira abaixo o obituário assinado por Morricone.

"Ennio Morricone está morto. Anuncio a todos os amigos que sempre estiveram próximos de mim e também aos que estão um pouco distantes e os saúdo com muito carinho.

Impossível nomear a todos. Mas uma lembrança especial vai para Peppuccio e Roberta, amigos fraternos muito presentes nos últimos anos de nossa vida. Há apenas uma razão que me leva a cumprimentar todos assim e a ter um funeral privado: não quero incomodá-los.

Saúdo calorosamente Inês, Laura, Sara, Enzo e Norbert por terem compartilhado grande parte da minha vida comigo e com minha família. Quero lembrar com carinho as minhas irmãs Adriana, Maria, Franca e seus entes queridos e que elas saibam o quanto eu as amava.

Uma saudação completa, intensa e profunda aos meus filhos Marco, Alessandra, Andrea, Giovanni, minha nora Monica e aos meus netos Francesca, Valentina, Francesco e Luca. Espero que eles entendam o quanto eu os amava.

Por último mas não menos importante (Maria). Renovo a você o extraordinário amor que nos uniu e que lamento abandonar. Para você, o adeus mais doloroso."

Em sua última composição, Morricone homenageou as vítimas do desabamento da Ponte Morandi, em Gênova, ocorrido em agosto de 2018. A reinauguração, prevista para o fim de julho, contará com a presença da Orquestra do Teatro Carlo Felice, que fará uma apresentação da canção de Morandi, "Tante Pietre a Ricordare".