Enfermeira da linha de frente contra coronavírus surpreende ao concorrer como Miss

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

A enfermeira Lizzy Willis, de 22 anos, trabalha na linha de frente contra o coronavírus em um hospital de Londres. Ela também faz parte do Exército Britânico, mas tomou uma decisão inesperada. Lizzy vai trocar os plantões pelos concursos de beleza.

"Eu apenas pensei: Ah, eu posso fazer isso”, disse Lizzie ao se referir ao Miss Inglaterra durante uma entrevista a um jornal britânico, segundo o R7.

Sobre a decisão de encarar o concurso, Lizzy contou como foi para despertar seu interesse. “Eu não conseguia dormir depois de um turno da noite e estava lendo alguns artigos de notícias quando me deparei com a vencedora anterior, Bhasha Mukherjee, e vi que ela era médica”, completou”.

A profissional de saúde também contou que viu o site e decidiu fazer a inscrição. Agora, ela venceu algumas etapas e conseguiu chegar às semifinais.

Ainda de acordo com a publicação, o evento vai ser realizado via aplicativo Zoomp, e as meias-finais da Miss Inglaterra estão agendadas para 31 de julho.