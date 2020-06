Em vídeo, MC Gerex surge com boca sangrando e acusa Livinho de agressão

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

Mc acusa o Mc Livinho de agressão e racismo ! pic.twitter.com/nvwiGKyJ8x — Babados Secreto (@babadosecreto) June 8, 2020

O nome de MC Livinho veio à tona em mais uma polêmica. Após ser acusado de racismo e assédio por uma dançarina, agora ele é acusado de agressão. Neste final de semana, MC Gerex publicou nas redes sociais um desabafo sobre uma agressão que sofreu do funkeiro ano passado.

Em um vídeo de mais de 10 minutos ele relata que foi descoberto por Livinho, que decidiu ser seu empresário. O MC então foi inserido na produtora ‘GR6’, mas contou que as coisas não eram como ele esperava: “Tudo tinha que implorar atenção. Como meu empresário, tudo dependia dele”, desabafou.

Em um trecho que começou a circular pelas redes sociais o MC aparece com a boca sangrando e relata o ocorrido: “Acabando de sair daqui de Indaiatuba. Não falei nada para o cara e ele me agrediu na frente de todo mundo. Livinho me agrediu por nada. Nunca fiz nada! Tem dois anos estou aqui comendo banco. Ganho 1.500 reais e nunca fiz nada demais. Só queria gravar. Tinha um monte de música para soltar. Falou que a gente era parceiro. Me saudou com a paz de Deus. Olha o que ele fez no final. Sempre agrediu todo mundo da equipe, nunca tinha me agredido. Me deu três socos na face. Arrebentou a minha boca por dentro. Não me mexi! Fiquei parado e sem entender. Ele me ofendeu, me humilhou... O que eu passei de humilhação com ele", disse MC Gerex nos vídeos.

O MC disse ainda que irá entrar na justiça para garantir os seus direitos.