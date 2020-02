Em vídeo, Gracyanne Barbosa dá close 'full HD' em bumbum estratosférico de fio-dental

Gracyanne Barbosa deixou os seguidores de queixo no chão nesta sexta-feira (21) com um novo vídeo mostrando o seu bumbum gigante de vários ângulos. Às vésperas de brilhar no Carnaval, a musa fit comentou: "Sextou da melhor maneira possível, com a melhor festa, o melhor clima e com muita alegria. Marque aqui sua amiga que já está fantasiada pra cair na folia".

Os seguidores, entre eles muitas mulheres, encheram a musa de elogios.