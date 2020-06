Em recuperação, Mumuzinho relata momentos difíceis durante tratamento do coronavírus

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

O cantor Mumuzinho foi diagnosticado em abril com coronavírus e chegou a ficar internado por 4 dias em um hospital no Rio de Janeiro. Ele ficou em estado grave e precisou respirar com ajuda de oxigênio.

Ainda em recuperação, o cantor conversou com o UOL e falou sobre momentos difíceis enquanto esteve infectado. “A parte mais difícil, sem dúvida, é receber o diagnóstico e não saber como o corpo vai reagir”, contou o cantor de 36 anos, que afirmou seguir todas as recomendações das autoridades de saúde, mas desconhece como contraiu a doença. “A gente se cuida, respeita a quarentena, mas saber quando e onde eu não sei.“.

Mesmo em tratamento do pulmão que foi afetado pela doença, Mumuzinho já marcou sua primeira live que acontece neste domingo (07), as 18h (horário de Brasília) em seu canal do Youtube.