Em noite de Oscar, Regina Duarte 'dedica prêmio' a protestos contra Dilma

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Regina Duarte fez na tarde deste domingo (9) uma publicação em sua página no Instagram que soa como ironia contra a indicação de 'Democracia em Vertigem' ao Oscar.



O documentário de Petra Costa analisa o período de declínio do PT no governo, o impeachment de Dilma e a ascensão de conservadores.



A atriz e atual secretária da Cultura de Bolsonaro postou a imagem de uma manifestação na avenida Paulista com pessoas vestidas de verde e amarelo, marca dos protestos contra o PT em 2016, ano em que Dilma sofreu o impeachment.



Junto à imagem, há a seguinte legenda: "Um Oscar para você que foi às ruas derrubar o governo mais corrupto da história".