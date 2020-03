Em meio a polêmicas, Gabi Brandt e Saulo Poncio terminam casamento, diz site

Foto: Reprodução / Instagram

O relacionamento de Saulo Poncio com Gabi Brandt voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e o nome do casal liderou o ranking dos topics trendings do twitter, durante a madrugada deste domingo (01), isso porque um perfil de fofocas do Instagram divulgou que o casamento dos pais do Davi teria chegado ao fim.

Apesar de a notícia ser dada como certa, Gabi e Saulo ainda não se pronunciaram sobre o assunto, mas os internautas já estão comemorando em favor de Brandt. Saulo Poncio foi flagrado sozinho durante o carnaval e em outras ocasiões, o Poncio já teve vídeos divulgados em que estaria saindo com outras mulheres e supostamente traindo a esposa.