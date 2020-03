Amazonino: ‘eleição é só um detalhe’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o avanço do novo coronavírus, a ESPN cancelou todos os programas ao vivo a partir deste sábado (21) por tempo indeterminado. Nos canais da emissora no Brasil serão exibidas reprises de atrações e jogos.

Segundo apurado pelo reportagem, a decisão é para preservar a equipe de jornalistas e funcionários. A emissora vai focar no conteúdo online, no site e nas redes sociais

No SportsCenter da noite desta sexta-feira (20), o apresentador André Kfouri se despediu do público:

"A vida e a saúde em primeiro lugar. Não subestime a situação, fique em casa. Vamos fazer nossa parte para permitir que o sistema de saúde brasileiro suporte o pior momento que ainda está por vir. Cuide-se e cuide dos outros também e obrigada pela compreensão", afirmou ele.