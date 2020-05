Em meio a briga na Justiça, filho de Gugu se forma e posa com a mãe nos EUA

Polícia Federal corta na carne e sangra

Parece que João Augusto, filho mais velho de Gugu Liberato, e a mãe, Rose Miriam, se reconciliaram. Os dois posaram abraçados e sorridentes na formatura do ensino médio de João, nos Estados Unidos.

“O começo de uma nova fase: faculdade!! Quero agradecer à minha família que acreditou em mim e principalmente meu pai que sempre me ensinou a correr atrás dos meus sonhos e objetivos na vida. Por causa da pandemia tivemos que ter cuidados necessários para a graduação, mas mesmo assim foi lindo e será um dia que ficará marcado pra mim”, escreveu ele ao posar com Rose e as irmãs, Marina e Sofia.

João e a mãe estavam brigados desde que ela entrou na Justiça para ter direito a herança do apresentador.