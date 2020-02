Em Manaus, ex-BBB Maria Melilo passeia com namorado milionário: 'my love'

Maria Melilo está em Manaus visitando o namorado, o empresário milionário amazonense Arnaldo Pereira, de 76 anos.

Durante a semana, a ex-BBB fez um passeio de lancha pelo rio Negro e se encantou. "Tem coisa mais linda do q a natureza?".

Neste sábado (8), a ex-BBB publicou uma selfie do casal no Instagram, aparentemente em um shopping: "Passeando com my love #eueele". Nos Stories, ela mostrou que na sexta-feira, visitou a Associação de Amigos de Autistas, a AMA Manaus.

Depois, ela postou a foto do seu lanche, um tacacá, e ainda um belo prato de camarão no jantar.