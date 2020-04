Em live, Roberto Carlos faz alerta para uso de máscara durante pandemia

‘Volta AI-5’. A loucura está nas ruas

Comemorado seus 79 anos hoje (19), Roberto Carlos presenteou os faz com uma live, direto do seu estúdio, no Rio de Janeiro. O rei cantou os seus maiores sucessos e aproveitou para dar um recado sobre a importância de usar máscara em tempos de coronavírus.

"Quero dizer para vocês que estava usando essa máscara, ela está usada. Vocês têm que usá-la com certeza. Isso é uma defesa muito grande contra tudo isso que está acontecendo neste momento, que eu não gosto nem de falar o nome", disse.