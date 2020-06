Em live, Geisy Arruda chupa pirulito de pênis com leite condensado saindo e enlouquece seguidores

Covid entra no bumbódromo, isola artistas e ‘mata’ festival

O aniversário é dela mas o presente é dos seguidores. Geisy Arruda deixou os fãs empolgados na noite desta sexta-feira (5) ao fazer uma live proibidona comemorando seus 31 anos. A musa, que antes da pandemia tinha a intenção de viajar para Portugal e passar a data com a família, resolveu fazer a comemoração com temática de sexo.

Geisy encomendou pirulitos com formatos de pênis e cupcakes em forma de vaginas, chupando o objeto que imitava o órgão masculino ao vivo. Em um momento, ela segurou e bateu na mesa o doce maior em formato de pênis, sendo surpreendida com um leite condensado que saía do orifício. Geisy não contou outra e lambeu o doce.

"Isso é o mais próximo que eu chego de um p** na quarentena", se divertiu ela, que afirmou que está há cerca de 80 dias sem sexo por estar respeitando o isolamento social.

A musa também falou sobre o seu segundo livro de contos eróticos, e prometeu que será mais pesado e abordará temas polêmicos como incesto, podolatria e BDSM (bondage e disciplina, dominação e submissão, sadomasoquismo etc.).

Ao fim da live, Geisy assoprou as velas de um bolo no formato de bumbum com fio-dental, e deu mais um presente aos seguidores: uma live de striptease feita por uma camgirl, que teve início após o fim da sua transmissão ao vivo.