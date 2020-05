Em live com comediante, Gabigol fala sobre luto

Como a Covid-19 entrou no Amazonas e medidas para conter seu avanço

A participação do artilheiro do Flamengo Gabriel Barbosa na live do comediante Tirulipa era para ser apenas amena e alegre, mas a conversa tocou em temas delicados do presente e do passado do clube mais popular do Brasil. Além de lamentar o falecimento do massagista Jorginho, vítima da pandemia do novo coronavírus (covid-19), o ídolo relembrou nesta quinta (7) a tragédia do Ninho do Urubu: “Estou muito triste. Também já falei com a maioria que não devemos voltar agora em luto por ele [Jorginho]. Agora temos 11 estrelas no céu para nos apoiar lá de cima”, disse em alusão às vítimas do incêndio, que aconteceu em fevereiro de 2019. A homenagem aos meninos e à Jorginho foi publicada na última quarta (6) no perfil do Twitter de Gabigol.

Isto tudo acontece em um intervalo de menos de 24 horas, após o Flamengo divulgar os testes de coronavírus sobre funcionários e comissão técnica, descobrindo 38 infectados, entre eles três jogadores do elenco profissional, que não tiveram as identidades divulgadas. O total de 293 pessoas passaram por exames, entre 29 de abril e 3 de maio, sendo que na última segunda (4) a doença fez a primeira vítima dentro do staff rubro-negro, Jorginho, massagista que dedicou ao clube 40 dos 68 anos vividos.

“Infelizmente tivemos a perda do Jorginho por causa do corona, algo que machucou bastante, me deixou muito mal. Foi o primeiro cara que eu encontrei no Ninho, o primeiro a me dar boas-vindas, a fazer massagem em mim, além de perguntar como estava nos primeiros treinos”, recordou Gabigol, que já está no Rio de Janeiro treinando em casa, seguindo a cartilha rubro-negra e orientado por um preparador físico particular.

Mensagem de luto do Flamengo

No final desta quinta (7), o Flamengo publicou em seu site que decretou 7 dias de luto oficial e homenagens a Jorginho.