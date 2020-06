Em estado grave, ator Nick Cordero inicia novo tratamento à base de células-tronco

Covid entra no bumbódromo, isola artistas e ‘mata’ festival

Em estado grave, o ator Nick Cordero foi submetido a um novo tratamento à base de células-tronco após complicações por conta do novo coronavírus.

Segundo o UOL, a esposa do ator, Amanda Kloots usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores a respeito do estado de saúde de seu marido.

Nick Cordero foi diagnosticado com coronavírus em março e desde então trava uma luta para sobreviver. Ele já teve que amputar uma perna, depois teve problemas pulmonares e entrou em coma induzido.