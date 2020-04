Em desabafo, Saulo Poncio pede perdão e diz que Jesus restituiu seu casamento

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate ao Covid 19

Saulo Poncio surpreendeu os seguidores ao pulicar um desabafo, no domingo de Páscoa, em suas redes sociais. Em um dos trechos o cantor pede perdão por seu comportamento e diz que Jesus restituiu seu casamento.

O texto é seguido de fotos dele com Gabi Brandt, o filho Davi, familiares e amigos

Confira o desabafo na íntegra

"O Senhor restituiu meu lar.

O Senhor restituiu minha família.

O Senhor restituiu meu casamento.

O Senhor restituiu meu caráter.

Queria pedir perdão a todos que se decepcionaram comigo, que se entristeceram com as minhas atitudes, que perderam a admiração por mim.

Eu estou fazendo esse texto não pra me justificar, muito menos pra provar algo pra vocês. Mas como forma de testemunho.

Não fui um bom exemplo, nao fui um bom pai, não fui um bom marido. Não fui um bom filho, não fui um bom irmão, não fui um bom amigo. Mas Ele me buscou no fundo do poço, na lama, na sujeira. Lá onde eu fazia tudo que entristecia o coração dEle e de todos que me amam. Ele me lavou com seu sangue. Ele me trouxe pra luz. Ele me amou primeiro, e hoje eu sou verdadeiramente DELE! Hoje eu vivo por Ele. E meu amor por Ele não tem fim. Eu entendi que só a verdade liberta."