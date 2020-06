Em áudio vazado, Neymar xinga Tiago Ramos e diz que mãe mentiu para família: 'dá o c* do c*****'

Os mascarados

Em conversa privada com amigos em uma plataforma de jogos online vazada por Leo Dias nesta quinta-feira (4), Neymar xinga o "padrasto", Tiago Ramos, ao comentar a briga que o modelo teve com a mãe, Nadine Gonçalves nesta semana, com direito a quebra-quebra e ambulância. O modelo ainda está internado após ter um corte profundo no braço.

Segundo Leo Dias, a conversa aconteceu no mesmo dia da confusão, na última terça-feira (2). Ele disse que a mãe mentiu para a família ao dizer que Tiago havia tropeçado na escada e caído no vidro. Mas o próprio jogador e os seus parças sabiam que isso era impossível por conta da distância.

No áudio, é possível perceber que Neymar não está nada contente com o namoro da mãe. Ele chama o padrasto de "viadinho e "dá o c* do ca****", enquanto amigos dizem que como "castigo", deveriam colocar "um cabo de vassoura no c*" do rapaz.

Em meio aos xingamentos homofóbicos, o jogador se mostrou preocupado com a mãe e que pediu para um amigo ir até o apartamento chegar se Nadine estava machucada.