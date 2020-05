Eita! Luísa Sonza engole choro ao cantar 'me trocou por outro alguém'

O perigo mora lá fora

Além de muitos hits que empolgaram os fãs em casa, a live de Luísa Sonza foi marcada por momentos emocionantes, e principalmente, pela emoção da cantora à flor da pele. Recém-separada de Whindersson Nunes, Luísa chorou ao cantar a música que escreveu para o amado, "Olhos Castanhos".

Mas outro momento deixou os fãs com a pulga atrás da orelha: quando ela cantou "Louca de Saudade". de Jorge e Mateus. Ao cantar o trecho: "Já que me trocou por outro alguém, substituir é o que te convém", ela não conseguiu terminar a frase e pareceu 'engolir' o choro. Sem jeito, Luísa pediu para os fãs em casa cantarem junto com ela. Por fim, decidiu recomeçar a música.