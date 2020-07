Eduardo Bolsonaro mostra ultrassonografia e brinca com posição de sua filha

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

O deputado federal Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais nesta sexta-feira (03) para mostrar a ultrassonografia de sua primeira filha com a psicóloga Heloísa Wolf Bolsonaro. Na imagem, a pequena Geórgia aparece com as mãozinhas no rosto com aproximadamente 24 semanas.

O filho do presidente aproveitou agradeceu os fãs da família "pela orações e energias positivas" e aproveitou para fazer uma brincadeirinha com a posição de Geórgia. "Na foto ela já tenta fazer o sinalzinho de arminha com as mãos na frente do rostinho, rs".

Eduardo Bolsonaro recebeu diversas mensagens de carinho de seus apoiadores no Twitter.