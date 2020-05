Ecclestone cita 'caos' e deixa Brasil com a mulher por medo do coronavírus

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bernie Ecclestone, o homem que comandou por anos a Fórmula 1, decidiu deixar o Brasil por questões de segurança, nas palavras dele, em meio ao aumento do número de casos do novo coronavírus no país.

De acordo com o jornal suíço Blick, Ecclestone e a mulher, a brasileira Fabiana Flosi, que está grávida de oito meses, estavam no litoral de São Paulo, mas deixaram o local em um jatinho particular de volta à Suíça. O destino foi a cidade de Gstaad onde o casal tem um chalé.

"São Paulo tornou-se subitamente o ponto principal da crise do coronavírus. Os mortos aumentam, os hospitais estão superlotados e o presidente [Jair] Bolsonaro está completamente sobrecarregado. Só agora ele está percebendo a gravidade da situação no Brasil", disse ele ao jornal.

O quarto filho do ex-chefe da F-1 deverá nascer em junho. Segundo ele, o filho "não poderia nascer nesse caos brasileiro com hospitais superlotados. Felizmente, não há problemas na Suíça", completou.