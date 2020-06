É oficial: Chega ao fim namoro da mãe de Neymar e Tiago Ramos após escândalos

Sobre eventual operação da PF em Manaus

Dessa vez é pra valer. Chegou ao fim o namoro de Nadine Gonçalves e Tiago Ramos. A decisão partiu da mãe de Neymar após inúmeras polêmicas, incluindo a suspeita de prostituição do jovem de 22 anos.

Segundo o jornal “Extra”, a assessoria de Neymar confirmou o fim do namoro. Tiago deve deixar o flat alugado por Nadine, em Santos (SP).

Recentemente, Tiago se feriu durante uma briga com Nadine no apartamento dela. Depois disso, um áudio vazado de Neymar mostrava o jogador irritado com a situação chegando a xingar o modelo de “viadinho, dá o c* do c******”.

Nos últimos dias, o colunista Leo Dias noticiou que Tiago era garoto de programa na Espanha.