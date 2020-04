Durante quarentena, Neymar surpreende ao tocar sucesso de John Legend no piano

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

. @neymarjr tocando "All of Me", de John Legend, no piano. Como pianista, é um excelente jogador?! pic.twitter.com/c5Ik5phgNg — BMFC (@brasilmundialfc) April 25, 2020

O jogador de futebol Neymar Jr mostrou neste sábado (25) que tem outras habilidades além de jogar bola. O atacante do PSG tocou a música 'All of me', de John Legend no piano.

Segundo o Sistema Globo, o craque do futebol divide sua rotina entre treinos físicos em sua mansão no Rio de Janeiro e lazer, já que está de quarentena devido a pandemia do coronavírus.