Durante live, Leonardo faz apelo para Ronaldinho Gaúcho deixar prisão no Paraguai

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

O cantor sertanejo Leonardo pediu durante uma live neste sábado (4), às autoridades para que Ronaldinho Gaúcho deixe a prisão no Paraguai. O ex-jogador e o irmão foram presos em março, suspeitos de usarem documentos adulterados.

"Autoridades desse país, por favor, pelo amor de Deus, embaixada brasileira, vocês esqueceram do nosso Ronaldinho Gaúcho? Ele está lá no Paraguai, detido até hoje. Pelo amor de Deus, gente. O que esse homem fez?", questionou Leonardo.

Ainda sobre o assunto, o cantor voltou a pedir pela soltura do ex-jogador. "Eu não sei qual é o crime que ele cometeu, mas eu tenho certeza que o Ronaldinho está fora dessa. Esse cara é maravilhoso. É o nosso ídolo. Nós brasileiros, torcedores de todos os times, desde a Série D até a torcida do Flamengo, que hoje é primeira do país, torcida do Corinthians, Palmeiras, nós imploramos para vocês, autoridades brasileiras, façam alguma coisa pelo Ronaldinho Gaúcho".