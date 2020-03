Domingo de quarentena tem shows de Beyoncé e Rihanna e websérie sobre musicais

O mau exemplo do coronel Menezes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o avanço do novo coronavírus, as atividades culturais de modo geral estão suspensas. As aglomerações estão proibidas para shows, exposições, cinemas e teatros, e muitas pessoas estão passando o tempo em casa, enquanto aguardam por uma melhora nas condições de saúde pública.

Neste cenário, artistas e produtores estão fazendo shows caseiros transmitidos nas redes sociais, estreias cinematográficas foram para o streaming, canais de TV abriram o sinal, museus promovem visitas virtuais e espetáculos de dança e teatro foram filmados e disponibilizados na internet.

Para melhorar sua quarentena, preparamos uma lista de conteúdos para serem consumidos em casa neste domingo (29).

Música

Nos Estados Unidos, o grande destaque do dia será o show beneficente iHeart Living Room Concert for America, em que Elton John, Billie Eilish, Mariah Carey e outros nomes de peso se apresentam na Fox para auxiliar no combate à pandemia de coronavírus. Infelizmente, a rede televisiva não exibirá o concerto em seus canais brasileiros. Mas, para quem gosta de música, outros grandes artistas também embalam a programação do dia em outras plataformas.

No site do serviço de streaming Tidal, o dia será de R&B, com transmissões de shows pré-gravados exclusivos de Beyoncé, Rihanna, Ari Lennox, Trey Songz, Jorja Smith e H.E.R, a partir das 13h.

Este domingo também marca o último dia do festival Música em Casa, promovido pela Universal Music desde o dia 20 de março. São cinco shows diários, a partir das 19h. O line-up é revelado no próprio dia no Instagram do evento, que direciona o público para os perfis de quem fará apresentações.

Artistas nacionais também são as estrelas do Ziriguidum em Casa, que encerra neste domingo com nomes como Pedro Miranda, às 21h, e Isabella Taviani, às 20h30.

Literatura

A Casa Natural Musical promove, durante a quarentena, a série de performances ao vivo Sala da Casa. Neste domingo, no entanto, a programação será voltada para as crianças, com narração do livro "Carlos Viaja", do músico pernambucano China. Ele começa a ler a obra às 15h, no Instagram da casa de shows.

Cinema

O MIS (Museu da Imagem e do Som) de São Paulo criou uma websérie a partir da exposição "Musicais no Cinema", que esteve em cartaz na instituição até o Carnaval. Neste domingo ocorre a estreia do segundo episódio, dedicado a Carmen Miranda, no canal do MIS no YouTube. Nele, Claudia Raia, Silvio de Abreu, Diogo Vilela e Miguel Faria Jr. falam sobre a relevância da atriz luso-brasileira.

Artes plásticas

Museus de todo o mundo paralisaram suas atividades para auxiliar no combate ao coronavírus. Para quem sente falta de visitar esses locais, o Google oferece um amplo acervo de arte digital, o Arts and Culture, no qual estão disponíveis passeios em 360º por grandes instituições culturais, com fotos em alta resolução de várias obras. Entre os destaques estão o British Museum, em Londres, o D'Orsay, em Paris, e o Masp, em São Paulo.

Teatro

Ivam Cabral, ator e diretor da companhia Os Satyros, encerra às 21h, em suas redes sociais, a temporada virtual de seu monólogo "Todos os Sonhos do Mundo", em que trata da depressão a partir de sua própria trajetória.

Ópera

A Metropolitan Opera, de Nova York, pode estar fechada por causa da pandemia, mas nem por isso deixou de pensar nos apreciadores de ópera. A instituição disponibiliza, neste domingo, performance de "Tannhäuser", de Wagner, com Eva-Maria Westbroek, Michelle DeYoung, Johan Botha, Peter Mattei e Gunther Groissböck, sob regência de James Levine.