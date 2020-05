Divertido e com ótimo humor, Lulu Santos desfila sua fábrica de hits em live

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em uma animada live, Lulu Santos desfilou sua impressionante fábrica de hits por uma hora e 45 minutos na noite deste sábado (2). Com uma banda excelente, foi acompanhado por guitarrista, baixista, tecladista, baterista e um backing vocal, mas cada um tocando em sua casa, como convém aos tempos.

O casamento com o analista de sistemas Clebson Teixeira, oficializado há um ano em uma união estável, parece estar fazendo muito bem a Lulu. Leve, divertido e com ótimo humor, o artista dá a impressão de estar nas nuvens. Inclusive mandou um "te amo, Clebson" na metade do show.

E se esmerou na execução de clássicos como "Tempos Modernos", "Toda Forma de Amor", "Dancin' Days" e outras, com versões em que as guitarras se sobressaíam com elegância.

"Um Certo Alguém" veio unida a "O Último Romântico" e, num embalo delicado, Lulu tocou ukelele e seu guitarrista, steel guitar.

Por volta do primeiro terço da apresentação, fez um longo agradecimento a uma cadeia de lojas de roupas, empresa que apoiou o projeto e manteve seu logo na tela durante toda a live. Ao final, Lulu comentou ainda que ele e todos os que apareceram na tela estavam usando roupas disponíveis no site da loja.

Em seguida, em um clima mais intimista, ou "de acampamento", como ele mesmo disse, Lulu cantou e tocou sozinho "Um Certo Alguém" e Certas Coisas", entre outras.

Chamou a banda de volta e engatou outra série de hits, ensinando dancinhas para o público de casa e alternando com músicas mais novas, como "Pra Sempre", feita para o marido.

E não seria um show de Lulu Santos se não houvesse um bloco com a fase havaiana o artista, uma série de lindas canções praianas compostas nos anos 1980. Dessas, ele tocou e cantou "Sereia", "De Repente, Califórnia" e "Como uma Onda".

A apresentação está disponível no canal de Lulu Santos no YouTube. Mas para assistir agora, fique atento: os primeiros cinco minutos da gravação estão parados numa tela de espera. Também devem aparecer alguns anúncios, jogados aleatoriamente no meio da apresentação.