Disney confirma Will Smith na sequência da live-action de 'Aladdin'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O live-action de "Aladdin" terá uma sequência, segundo informações divulgadas pela Vierty nesta quarta-feira (12).



Segundo o site, os atores Will Smith, Mena Massoud e Naomi Scott farão parte do novo longa, que será produzido pela Disney.



Dan Lin e Jonathan Eirich continuarão como produtores. Não é possível afirmar, contudo, se Guy Ritchie assumirá novamente a direção. A Disney disse também que o roteiro ainda está sendo trabalhado.



Em 2019, a obra, que é baseada em uma animação de 1992, foi a nona maior bilheteria do Brasil e chegou a registrar US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais.