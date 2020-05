Disco póstumo de David Bowie tem faixas gravadas em show no Rio de Janeiro

Como a Covid-19 entrou no Amazonas

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um novo disco póstumo do camaleão do rock, David Bowie, está por vir. Intitulada "Liveandwell.com", a coleção de faixas ao vivo reunirá performances da turnê "Earthling", de 1997, com algumas faixas gravadas em um show de Bowie no Rio de Janeiro, no Citibank Hall, em novembro daquele ano.

O disco de 12 faixas deve ser lançado em 15 de maio, e fará parte de uma trilogia de compilações ao vivo póstumas de Bowie, cujos próximos capítulos devem ser liberados pela gravadora Parlophone nos próximos meses.

O registro ao vivo de "Little Wonder" foi liberado pela gravadora como um gostinho do "Liveandwell.com". Além de faixas gravadas no Rio de Janeiro, há outras tiradas de shows em Nova York , nos Estados Unidos, Amsterdã, na Holanda, e no Phoenix Festival, no Reino Unido.