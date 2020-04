Devido coronavírus, Tiago Leifert doa mil cestas básicas para ajudar comunidades

O duro recado dos deputados ao governador Wilson Lima

O apresentador do BBB20, Tiago Leifert, anunciou nesta segunda-feira (20) que fez a doação de mil cestas básicas para o Hospital Israelita Albert Einstein, que fica em São Paulo, para ajudar famílias de comunidades carentes localizadas próximo ao hospital.

Tiago Leifert contou sobre as doações em seus stories do Instagram e pediu para que seus seguidores também ajudem a causa. "Eu doei mil, mas quem quiser pode doar uma, só para ajudar porque tem muita gente passando fome por causa da quarentena", disse ele nos vídeos.

O apresentador também esclareceu sobre boatos de que seu pai, Gilberto Leifert, estaria por trás da investigação do Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) contra o cantor Gusttavo Lima. Leifert disse que seu pai não trabalha mais no Conselho e que "talvez nem conheça Gusttavo Lima". O apresentador finalizou dizendo que adora as músicas do sertanejo.