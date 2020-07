Deputados pedem que CPMI das Fake News apure ataques contra Felipe Neto

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A liderança do PSOL na Câmara dos Deputados encaminhou um ofício ao senador Angelo Coronel (PSD-BA), presidente da CPMI das Fake News, solicitando que a comissão apure os ataques virtuais promovidos contra o youtuber Felipe Neto.

O influenciador tem sido alvo de fake news que o acusam de incentivar a pedofilia. Uma montagem que atribui a ele a frase "criança é que nem doce, eu como escondido" foi compartilhada em redes sociais como o Twitter, o Facebook e o WhatsApp.

Para os parlamentares do PSOL, a ação difamatória pode ter vínculos com o chamado "gabinete do ódio", estrutura do Palácio do Planalto que seria usada para disseminar mensagens de difamação.

"O modus operandi utilizada pelo 'gabinete do ódio' levanta séria suspeita de que o caso tenha sido mais uma peça produzida e disseminada sob os comandos da organização desta criminosa conhecida", afirma o ofício.

O partido pede que a CPMI das fake News tome medidas pela busca e apreensão de provas da campanha contra o youtuber a fim de evitar que elas sejam destruídas.

"É indisfarçável a participação de uma rede de fake News, amplamente articulada, que ataca, difama e calunia, de forma sistemática e organizada, qualquer opositor democrático ao atual mandatário da República", diz o texto.

"Felipe Neto, por seus compromissos com a democracia e com as liberdades fundamentais, é mais uma vítima dessa estrutura criminosa", segue.

Em seu perfil no Twitter, o influenciador afirmou que sua equipe derrubou, na segunda (27), 1.247 vídeos enviados para o Facebook e Instagram com informações caluniosas, a maioria com acusações de pedofilia.