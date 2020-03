Defesa de Rose, viúva de Gugu, apresenta novas provas para garantir direito a herança

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

Desenhos dos filhos de Gugu Liberato e Rose Miriam di Matteo de 2011 foram anexados, pela defesa da viúva, ao processo de reconhecimento de união estável do casal, de acordo com informações do O Globo.

Ainda segundo a publicação, o processo contém mais de 70 fotos e cartas de amor para servir como provas. A defesa sustenta que os desenhos são indícios de um relacionamento ‘duradouro, contínuo e público”, mesmo não sendo casados. Os requisitos são exigidos pela lei para atestar a união estável, segundo os advogados da viúva do apresentador.

No processo também foi anexado dados de uma conta conjunta que era mantida no nome dos dois.

Rose e família de Gugu travam na justiça a disputa pelo direito à herança.