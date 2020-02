Leo Jaime, 59, compartilhou com seus seguidores um vídeo de uma de suas aula de balé clássico e surpreendeu os internautas.

Com sapatilha e calça de lycra, o ator arrasou nos movimento. Leo Jaime pratica a dança desde 2018 quando venceu o 'Dança dos Famosos’, do Domingão do Faustão.